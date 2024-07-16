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Метсолу переобрали головою Європарламенту

Ірина Балачук, Олег ПавлюкВівторок, 16 липня 2024, 13:56
Метсолу переобрали головою Європарламенту
Роберта Метсола. Фото ОП

16 липня новий склад Європарламенту на першому пленарному засіданні після виборів переважною більшістю голосів переобрав Роберту Метсолу президенткою.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У голосуванні брали участь 623 депутати. За Метсолу, яка представляє Європейську народну партію, віддали голоси 562 (при мінімальних 312).

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Її суперниця, представниця лівих Ірен Монтеро, отримала тільки 61 голос.

Метсола буде головою Європарламенту наступні 2,5 роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.

У першій промові після обрання президентка пообіцяла боротись за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".

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Передісторія:

  • Роберта Метсола, яка представляє Мальту, очолювала Європарламент останні два роки, її обрали на цю посаду на початку 2022-го.
  • Вона стала першою з топпосадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.

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Теми: Європарламентвибори
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