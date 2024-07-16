Метсолу переобрали головою Європарламенту
16 липня новий склад Європарламенту на першому пленарному засіданні після виборів переважною більшістю голосів переобрав Роберту Метсолу президенткою.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: У голосуванні брали участь 623 депутати. За Метсолу, яка представляє Європейську народну партію, віддали голоси 562 (при мінімальних 312).
Її суперниця, представниця лівих Ірен Монтеро, отримала тільки 61 голос.
Метсола буде головою Європарламенту наступні 2,5 роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.
У першій промові після обрання президентка пообіцяла боротись за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".
Передісторія:
- Роберта Метсола, яка представляє Мальту, очолювала Європарламент останні два роки, її обрали на цю посаду на початку 2022-го.
- Вона стала першою з топпосадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.
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