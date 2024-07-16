Метсолу переизбрали главой Европарламента
16 июля новый состав Европарламента на первом пленарном заседании после выборов подавляющим большинством голосов переизбрал Роберту Метсолу президентом.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В голосовании принимали участие 623 депутата. За Метсолу, которая представляет Европейскую народную партию, отдали голоса 562 (при минимальных 312).
Ее соперница, представительница левых Ирен Монтеро, получила только 61 голос.
Метсола будет главой Европарламента следующие 2,5 года. Ее могут переизбрать на еще столько же в январе 2027 года.
В первой речи после избрания президент пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".
Предыстория:
- Роберта Метсола, которая представляет Мальту, возглавляла Европарламент последние два года, ее избрали на эту должность в начале 2022-го.
- Она стала первой из топ-чиновников Евросоюза, которые приехали в Киев после начала полномасштабной войны.
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