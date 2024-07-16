Метсолу переизбрали главой Европарламента

16 июля новый состав Европарламента на первом пленарном заседании после выборов подавляющим большинством голосов переизбрал Роберту Метсолу президентом.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В голосовании принимали участие 623 депутата. За Метсолу, которая представляет Европейскую народную партию, отдали голоса 562 (при минимальных 312).

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Ее соперница, представительница левых Ирен Монтеро, получила только 61 голос.

Метсола будет главой Европарламента следующие 2,5 года. Ее могут переизбрать на еще столько же в январе 2027 года.

В первой речи после избрания президент пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".

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Предыстория:

Роберта Метсола, которая представляет Мальту, возглавляла Европарламент последние два года, ее избрали на эту должность в начале 2022-го.

Она стала первой из топ-чиновников Евросоюза, которые приехали в Киев после начала полномасштабной войны.

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