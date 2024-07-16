Поліція не знайшла підстав для відкриття кримінальної справи щодо "темників" в Укрінформі
Вівторок, 16 липня 2024, 14:54
Головне управління Національної поліції України у Києві не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження щодо "темників" в державному інформаційному агентстві "Укрінформ".
Джерело: відповідь київського управління поліції на депутатське звернення голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, яку має в розпорядженні "Українська правда"
Дослівно з документа: "Згідно зі статтею 214 КПК України підстав для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактами, зазначеними у вашому зверненні (йдеться про звернення народного депутата Юрчишина – УП), не виявлено".
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Передісторія:
- Наприкінці травня "Українська правда" опублікувала матеріал "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ", в якому йдеться про спроби запровадити цензуру в державному агентстві, зокрема шляхом розсилання "темників".
- Медіасередовище і політикум критично відреагували на оприлюднені факти.
- Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин звернувся з приводу цього до Офісу генерального прокурора. На його думку, інформацію про "темники" в Укрінформ можна кваліфікувати як перешкоджання журналістській діяльності (171 стаття Кримінального Кодексу України).