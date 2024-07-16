Поліція не знайшла підстав для відкриття кримінальної справи щодо "темників" в Укрінформі

Головне управління Національної поліції України у Києві не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження щодо "темників" в державному інформаційному агентстві "Укрінформ".

Джерело: відповідь київського управління поліції на депутатське звернення голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, яку має в розпорядженні "Українська правда"

Дослівно з документа: "Згідно зі статтею 214 КПК України підстав для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактами, зазначеними у вашому зверненні (йдеться про звернення народного депутата Юрчишина – УП), не виявлено".

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Документ надав УП Ярослав Юрчишин

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