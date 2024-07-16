Полиция не нашла оснований для открытия уголовного дела по "темникам" в Укринформе
Вторник, 16 июля 2024, 14:54
Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве не нашло оснований для открытия уголовного производства относительно "темников" в государственном информационном агентстве "Укринформ".
Источник: ответ киевского управления полиции на депутатское обращение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, которым располагает "Украинская правда"
Дословно из документа: "Согласно статье 214 УПК Украины оснований для внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления по фактам, указанным в вашем обращении (речь идет об обращении народного депутата Юрчишина - УП), не обнаружено".
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Предыстория:
- В конце мая "Украинская правда" опубликовала материал "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ", в котором говорится о попытках ввести цензуру в государственном агентстве, в частности путем рассылки "темников".
- Медиасреда и политикум критически отреагировали на обнародованные факты.
- Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин обратился по поводу этого в Офис генерального прокурора. По его мнению, информацию о "темниках" в Укринформ можно квалифицировать как препятствование журналистской деятельности (171 статья Уголовного Кодекса Украины).