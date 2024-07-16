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Полиция не нашла оснований для открытия уголовного дела по "темникам" в Укринформе

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинВторник, 16 июля 2024, 14:54
Полиция не нашла оснований для открытия уголовного дела по темникам в Укринформе
Фото иллюстративное

Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве не нашло оснований для открытия уголовного производства относительно "темников" в государственном информационном агентстве "Укринформ".

Источник: ответ киевского управления полиции на депутатское обращение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, которым располагает "Украинская правда"

Дословно из документа: "Согласно статье 214 УПК Украины оснований для внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления по фактам, указанным в вашем обращении (речь идет об обращении народного депутата Юрчишина - УП), не обнаружено".

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Документ предоставил УП Ярослав Юрчишин

Предыстория:

  • В конце мая "Украинская правда" опубликовала материал "Все свои. Как Офис президента берет под контроль Укринформ", в котором говорится о попытках ввести цензуру в государственном агентстве, в частности путем рассылки "темников".
  • Медиасреда и политикум критически отреагировали на обнародованные факты.
  • Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин обратился по поводу этого в Офис генерального прокурора. По его мнению, информацию о "темниках" в Укринформ можно квалифицировать как препятствование журналистской деятельности (171 статья Уголовного Кодекса Украины).

Темы: СМИполицияцензура
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