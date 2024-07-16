Полиция не нашла оснований для открытия уголовного дела по "темникам" в Укринформе

Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве не нашло оснований для открытия уголовного производства относительно "темников" в государственном информационном агентстве "Укринформ".

Источник: ответ киевского управления полиции на депутатское обращение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина, которым располагает "Украинская правда"

Дословно из документа: "Согласно статье 214 УПК Украины оснований для внесения сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления по фактам, указанным в вашем обращении (речь идет об обращении народного депутата Юрчишина - УП), не обнаружено".

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Документ предоставил УП Ярослав Юрчишин

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