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Чехія побудує в Україні патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок

Вівторок, 16 липня 2024, 16:28
Чехія побудує в Україні патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок
український прем’єр Денис Шмигаль із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою, скриншот

Уряди України та Чехії на спільному засіданні в Празі у вівторок, 16 липня, підписали дві угоди про спільне виробництво зброї.

Джерело: український прем’єр Денис Шмигаль на пресконференції, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, він із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою "обговорили постачання до українського війська нових видів озброєння, підготовку і реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у сфері ВПК".

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"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод – угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", – оголосив Шмигаль.

Друга угода стосується виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.

"Це угода між Česká zbrojovka та відповідним українським підприємством, з погляду безпеки не буду зараз називати назву", – додав прем’єр України.

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За його словами, підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".

Раніше президент Чехії Петр Павел розповів про деталі "снарядної ініціативи": в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Теми: ЧехіяУкраїназброявійна
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