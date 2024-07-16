Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Чехия построит в Украине патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок

Вторник, 16 июля 2024, 16:28
Чехия построит в Украине патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок
украинский премьер Денис Шмыгаль с чешским премьер-министром Петром Фиалой, скриншот

Правительства Украины и Чехии на совместном заседании в Праге во вторник, 16 июля, подписали два соглашения о совместном производстве оружия.

Источник: украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции, "Европейская правда"

Детали: По его словам, он с чешским премьер-министром Петром Фиалой "обсудили поставки в украинскую армию новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере ВПК".

Реклама:

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод - соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", - объявил Шмыгаль.

Второе соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине.

"Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, с точки зрения безопасности не буду сейчас называть название", – добавил премьер Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, подписание таких соглашений "демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией".

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях "снарядной инициативы": в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Темы: ЧехияУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
Чехия
Чехия, Словения, Ирландия: Зеленский анонсировал еще три соглашения по безопасности
В Украину из Чехии будет поступать до 100 тысяч снарядов в месяц – Павел
Чехия передала России, что она - "мусор человечества"
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: