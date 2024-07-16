Через слабкий вітер у Києві погіршилось повітря
Вівторок, 16 липня 2024, 17:39
Київська влада повідомила, що у столиці тимчасово спостерігається погіршення якості повітря.
Джерело: повідомлення КМДА, дані проєкту SaveEcoBot
Дослівно КМДА: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру".
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Деталі: Дані проєкту SaveEcoBot вказують, що помірний рівень індексу якості повітря спостерігається у Подільському, Святошинському і Солом’янському районах.
В КМДА порадили обмежити перебування на вулиці, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі та пити багато води.