Через слабкий вітер у Києві погіршилось повітря

Київська влада повідомила, що у столиці тимчасово спостерігається погіршення якості повітря.

Джерело: повідомлення КМДА, дані проєкту SaveEcoBot

Дослівно КМДА: "Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру".

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Деталі: Дані проєкту SaveEcoBot вказують, що помірний рівень індексу якості повітря спостерігається у Подільському, Святошинському і Солом’янському районах.

В КМДА порадили обмежити перебування на вулиці, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі та пити багато води.