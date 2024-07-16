Из-за слабого ветра в Киеве ухудшился воздух
Вторник, 16 июля 2024, 17:39
Киевские власти сообщили, что в столице временно наблюдается ухудшение качества воздуха.
Источник: сообщение КГГА, данные проекта SaveEcoBot
Дословно КГГА: "Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха, в частности, является очень низкая скорость ветра".
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Детали: Данные проекта SaveEcoBot указывают, что умеренный уровень индекса качества воздуха наблюдается в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.
В КГГА посоветовали ограничить пребывание на улице, отказаться от физической активности на открытом воздухе и пить много воды.