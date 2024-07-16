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Из-за слабого ветра в Киеве ухудшился воздух

Александр ШумилинВторник, 16 июля 2024, 17:39
Из-за слабого ветра в Киеве ухудшился воздух
Индексы качества воздуха в Киеве. Скриншот

Киевские власти сообщили, что в столице временно наблюдается ухудшение качества воздуха.

Источник: сообщение КГГА, данные проекта SaveEcoBot

Дословно КГГА: "Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха, в частности, является очень низкая скорость ветра".

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Детали: Данные проекта SaveEcoBot указывают, что умеренный уровень индекса качества воздуха наблюдается в Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

В КГГА посоветовали ограничить пребывание на улице, отказаться от физической активности на открытом воздухе и пить много воды.

Темы: Киевпогодаэкология
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