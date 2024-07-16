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Опитування: 75% молдован проти силового рішення по Придністров'ю

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 17:53
Опитування: 75% молдован проти силового рішення по Придністров'ю
Ілюстративне фото: Getty Images

За результати опитування від CBS-Research, серед жителів Молдови розходяться думки щодо того, яким має бути майбутнє самопроголошеного Придністров’я, однак більшість виступає проти військового втручання у регіоні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: 38% опитаних вважають, що Придністров’я мало б залишатися частиною Молдови без якогось особливого статусу. 22% вважають, що регіону слід було б надати автономію, трохи понад 20% думають, що Придністров’я має право на незалежність. 10% вважають, що регіон міг би стати суб’єктом федеративної Молдови.

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Відтак сукупно тих, хто підтримує певну відокремленість регіону – понад 50%.

75,8% опитаних категорично не згодні з тим, що Молдова має вдатися до військового втручання у регіоні, якщо це потрібно буде для державної безпеки.

87,9% більшою чи меншою мірою погоджуються, що за будь-яких обставин Молдова має реінтегрувати Придністров’я виключно політичними й мирними методами. 

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Опитування провели на замовлення Фонду Конрада Аденауера у Молдові, збір даних провели 30 травня – 11 червня серед 1108 повнолітніх респондентів. Можлива похибка складає +/-3%.

Нагадаємо, в МЗС Молдови переконані, що Придністров’я не стане перешкодою в процесі вступу країни до ЄС.

Інше оприлюднене опитування засвідчило, що Мая Санду перемагає у першому турі президентських виборів.

Теми: Придністров'яМолдоваопитування
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