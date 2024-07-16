Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Опрос: 75% молдован против силового решения по Приднестровью

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 17:53
Опрос: 75% молдован против силового решения по Приднестровью
Иллюстративное фото: Getty Images

По результатам опроса от CBS-Research, среди жителей Молдовы расходятся мнения относительно того, каким должно быть будущее самопровозглашенного Приднестровья, однако большинство выступает против военного вмешательства в регионе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: 38% опрошенных считают, что Приднестровье должно оставаться частью Молдовы без какого-то особого статуса. 22% считают, что региону следовало бы предоставить автономию, чуть более 20% думают, что Приднестровье имеет право на независимость. 10% считают, что регион мог бы стать субъектом федеративной Молдовы.

Реклама:

Поэтому совокупно тех, кто поддерживает определенную обособленность региона – более 50%.

75,8% опрошенных категорически не согласны с тем, что Молдова должна прибегнуть к военному вмешательству в регионе, если это нужно будет для государственной безопасности.

87,9% в большей или меньшей степени согласны, что при любых обстоятельствах Молдова должна реинтегрировать Приднестровье исключительно политическими и мирными методами.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос провели по заказу Фонда Конрада Аденауэра в Молдове, сбор данных провели 30 мая – 11 июня среди 1108 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет +/-3%.

Напомним, в МИД Молдовы убеждены, что Приднестровье не станет препятствием в процессе вступления страны в ЕС.

Другой обнародованный опрос показал, что Майя Санду побеждает в первом туре президентских выборов.

Темы: ПриднестровьеМолдоваопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
Приднестровье
Молдова осудила намерения российских "миротворцев" провести учения в Приднестровье
Лидер непризнанного Приднестровья не видит причин для эскалации в регионе
В ГУР назвали провокацией заявление Приднестровья об атаке дрона на воинскую часть
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: