Опрос: 75% молдован против силового решения по Приднестровью

По результатам опроса от CBS-Research, среди жителей Молдовы расходятся мнения относительно того, каким должно быть будущее самопровозглашенного Приднестровья, однако большинство выступает против военного вмешательства в регионе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: 38% опрошенных считают, что Приднестровье должно оставаться частью Молдовы без какого-то особого статуса. 22% считают, что региону следовало бы предоставить автономию, чуть более 20% думают, что Приднестровье имеет право на независимость. 10% считают, что регион мог бы стать субъектом федеративной Молдовы.

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Поэтому совокупно тех, кто поддерживает определенную обособленность региона – более 50%.

75,8% опрошенных категорически не согласны с тем, что Молдова должна прибегнуть к военному вмешательству в регионе, если это нужно будет для государственной безопасности.

87,9% в большей или меньшей степени согласны, что при любых обстоятельствах Молдова должна реинтегрировать Приднестровье исключительно политическими и мирными методами.

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Опрос провели по заказу Фонда Конрада Аденауэра в Молдове, сбор данных провели 30 мая – 11 июня среди 1108 совершеннолетних респондентов. Возможная погрешность составляет +/-3%.

Напомним, в МИД Молдовы убеждены, что Приднестровье не станет препятствием в процессе вступления страны в ЕС.

Другой обнародованный опрос показал, что Майя Санду побеждает в первом туре президентских выборов.