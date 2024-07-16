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Чехія підготує ще 1700 українських військових у 2024 році

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 18:55
Чехія підготує ще 1700 українських військових у 2024 році
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на спільному брифінгу з главою українського уряду Денисом Шмигалем у Празі повідомив, що Чехія цьогоріч проведе військовий вишкіл ще 1700 українських військових.

Джерело: "Європейська правда" 

Деталі: Фіала проінформував журналістів про підписані у рамках спільного засідання двох урядів документи, а також розповів про наміри продовжити підготовку українських військових.

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"Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Цього року це буде 1700 осіб. Загальна кількість людей, які пройшли у нас підготовку, – це 6 тисяч", – сказав чеський прем’єр-міністр.

Він додав, що "це все демонструє наше успішне співробітництво".

Також Фіала повідомив, що Чехія підпише безпекову угоду з Україною в Лондоні під час саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

ВІДЕО ДНЯ

Український прем’єр Денис Шмигаль за підсумками засідання українського і чеського урядів повідомив, що Чехія відкриє патронний завод і налагодить виробництво штурмових гвинтівок в Україні.

Раніше президент Чехії Петр Павел розповів про деталі чеської "снарядної ініціативи": в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Теми: Чехіядопомога Україні
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