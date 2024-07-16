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Чехия подготовит еще 1700 украинских военных в 2024 году

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 16 июля 2024, 18:55
Чехия подготовит еще 1700 украинских военных в 2024 году
Премьер-министр Чехии Петр Фиала. фото: Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместном брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Праге сообщил, что Чехия в этом году проведет военную подготовку еще 1700 украинских военных.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фиала проинформировал журналистов о подписанных в рамках совместного заседания двух правительств документах, а также рассказал о намерениях продолжить подготовку украинских военных.

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"Говорим здесь о долгосрочной подготовке украинских военных. В этом году это будет 1700 человек. Общее количество людей, которые прошли у нас подготовку, – это 6 тысяч", – сказал чешский премьер-министр.

Он добавил, что "это все демонстрирует наше успешное сотрудничество".

Также Фиала сообщил, что Чехия подпишет соглашение по безопасности с Украиной в Лондоне во время саммита Европейского политического сообщества в четверг.

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Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания украинского и чешского правительств сообщил, что Чехия откроет патронный завод и наладит производство штурмовых винтовок в Украине.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях "снарядной инициативы": в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября до конца года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Темы: Чехияпомощь Украине
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