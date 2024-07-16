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Макрон з другого разу прийняв відставку прем'єра Атталя

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 16 липня 2024, 19:46
Макрон з другого разу прийняв відставку прем'єра Атталя
Габріель Атталь. фото: Getty Images

У вівторок 16 липня президент Франції Емманюель Макрон врешті прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду. Проте вони виконуватимуть свої обов’язки до формування нового уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Атталь та інші міністри залишаться у ролі виконуючих обов’язки до призначення нового уряду. Після того він продовжить роботу як депутат у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політсили Макрона. 

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Атталь, нагадаємо, очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції. 

Передісторія:

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Теми: ФранціяМакрон
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