Макрон з другого разу прийняв відставку прем'єра Атталя

У вівторок 16 липня президент Франції Емманюель Макрон врешті прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя та його уряду. Проте вони виконуватимуть свої обов’язки до формування нового уряду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Атталь та інші міністри залишаться у ролі виконуючих обов’язки до призначення нового уряду. Після того він продовжить роботу як депутат у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політсили Макрона.

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Атталь, нагадаємо, очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

Передісторія:

8 липня прем’єр Габріель Атталь, як і обіцяв після другого туру дострокових парламентських виборів подав заяву про відставку.

Президент Франції Емманюель Макрон не прийняв відставку прем’єр-міністра Атталя та попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду.

У вівторок стало відомо, що три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" визначилися з кандидаткою на посаду прем'єр-міністра.

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