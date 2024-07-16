Макрон со второго раза принял отставку премьера Атталя

Во вторник 16 июля президент Франции Эмманюэль Макрон наконец принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства. Однако они будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Атталь и другие министры останутся в роли исполняющих обязанности до назначения нового правительства. После того он продолжит работу как депутат в новом составе Национальной ассамблеи и будет возглавлять фракцию политсилы Макрона.

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Атталь, напомним, возглавлял правительство с 9 января, сменив на посту Элизабет Борн. 34-летний на то время Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.

Предыстория:

8 июля премьер Габриэль Атталь, как и обещал после второго тура досрочных парламентских выборов подал заявление об отставке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя и попросил его временно остаться на посту главы правительства.

Во вторник стало известно, что три из четырех сил из левого блока "Новый народный фронт" определились с кандидатом на должность премьер-министра.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".