Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 21:53
Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну
Фото - Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Нью-Йорку зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Джерело: "Європейська правда" з  посиланням на пресслужбу МЗС Росії

Деталі: У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

Реклама:

За словами МЗС РФ, Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких господар Кремля Владімір Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", – заявили в російському міністерстві.

В МЗС РФ також додали, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і Росії продовжує "поступально розвиватися". 

ВІДЕО ДНЯ

Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки Росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок РФ скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.

Як повідомляла "ЄП", Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Сійярто – єдиний з міністрів закордонних справ країн ЄС, який після повномасштабного вторгнення РФ підтримує тісні взаємини з російським і білоруським главами МЗС.

Нагадаємо, раніше юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра Віктора Орбана з правителем Росії суперечать договорам ЄС.

Теми: РосіяУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

відеоБайден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Усі новини...
Росія
ЄС у десяту річницю збиття MH17 закликав РФ визнати відповідальність за трагедію
Індії не сподобались слова Зеленського про зустріч Моді і Путіна, коли бомбили "Охматдит"
США підтримують ініціативу України залучити РФ до другого Саміту миру – Держдеп
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
10:00
відео, фотоУ Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: