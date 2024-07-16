Глава МЗС Угорщини зустрівся з Лавровим у США: говорили про Україну

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Нью-Йорку зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Росії

Деталі: У російському відомстві заявили, що зустріч відбулася "на полях" політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку.

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За словами МЗС РФ, Сійярто і Лавров обговорили "перебіг реалізації домовленостей", яких господар Кремля Владімір Путін і глава угорського уряду Віктор Орбан досягнули 5 липня в Москві. На зустрічі, за повідомленням росвідомства, глава угорської дипломатії обговорив з Лавровим Україну.

"Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Підкреслено неприпустимість грубого порушення Києвом прав національних меншин, які проживають у країні", – заявили в російському міністерстві.

В МЗС РФ також додали, що, "незважаючи на вкрай непросту міжнародну обстановку", взаємодія Угорщини і Росії продовжує "поступально розвиватися".

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Сійярто і Лавров підтвердили "важливість здійснення великих спільних економічних проєктів, включно зі знаковими напрямами енергетичного співробітництва".

Пісанкційний Лавров прибув до США, оскільки Росія зараз головує у Раді безпеки ООН. У вівторок РФ скликала у Радбезі зустріч на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку". Сійярто єдиний із міністрів держав ЄС був присутнім на зустріч.

Як повідомляла "ЄП", Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

Сійярто – єдиний з міністрів закордонних справ країн ЄС, який після повномасштабного вторгнення РФ підтримує тісні взаємини з російським і білоруським главами МЗС.

Нагадаємо, раніше юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем’єра Віктора Орбана з правителем Росії суперечать договорам ЄС.