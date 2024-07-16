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Глава МИД Венгрии встретился с Лавровым в США: говорили об Украине

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 21:53
Глава МИД Венгрии встретился с Лавровым в США: говорили об Украине
Фото - Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД России

Детали: В российском ведомстве заявили, что встреча состоялась "на полях" политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

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По словам МИД РФ, Сийярто и Лавров обсудили "ход реализации договоренностей", которых хозяин Кремля Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан достигли 5 июля в Москве. На встрече, по сообщению росведомства, глава венгерской дипломатии обсудил с Лавровым Украину.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в частности ситуации вокруг Украины. Подчеркнута недопустимость грубого нарушения Киевом прав национальных меньшинств, проживающих в стране", – заявили в российском министерстве.

В МИД РФ также добавили, что, "несмотря на крайне непростую международную обстановку", взаимодействие Венгрии и России продолжает "поступательно развиваться".

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Сийярто и Лавров подтвердили "важность осуществления крупных совместных экономических проектов, включая знаковые направления энергетического сотрудничества".

Писанкционный Лавров прибыл в США, поскольку Россия сейчас председательствует в Совете безопасности ООН. Во вторник РФ созвала в Совбезе встречу на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка". Сийярто единственный из министров государств ЕС присутствовал на встрече.

Как сообщала "ЕП", Венгрия стала единственной страной Евросоюза, которая не подписала совместное заявление полсотни государств с осуждением РФ в Совете Безопасности ООН.

Сийярто – единственный из министров иностранных дел стран ЕС, который после полномасштабного вторжения РФ поддерживает тесные взаимоотношения с российским и белорусским главами МИД.

Напомним, ранее юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера Виктора Орбана с правителем России противоречат договорам ЕС.

Темы: РосcияВенгрия
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