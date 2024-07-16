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Глава Євроради заявив Орбану, що той не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 22:18
Глава Євроради заявив Орбану, що той не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні
Глава Євроради Шарль Мішель. Фото - Getty Images

Глава Євроради Шарль Мішель надіслав відповідь прем’єру Угорщини Віктору Орбану на його лист, який глава угорського уряду написав після свого самопроголошеного "мирного турне" щодо України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на витяги з листа Мішеля, які опублікувало агентство Reuters

Деталі: Мішель заявив прем’єр-міністру Угорщини, що він не має мандату ЄС на переговори щодо війни в Україні.

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"Ротаційне головування Ради не має жодної ролі в представленні Союзу на міжнародній арені та не отримало мандату Європейської Ради на участь від імені Союзу", – написав глава Євроради у листі Орбану.

Мішель також відкинув твердження Орбана про те, що ЄС проводив "провоєнну" політику щодо України.

"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", – написав глава Євроради.

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Мішель наголосив, що "жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України", і зауважив, що ЄС "послідовно прагнув створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру".

"Союз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому контексті, включаючи Китай", – додав Мішель.

У своєму листі Орбан закликав до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Глобального Півдня.

Раніше політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан розповів, що "план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС".

Читайте також: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну.

Теми: ОрбанЄС
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