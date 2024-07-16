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Глава Евросовета заявил Орбану, что у него нет мандата ЕС на переговоры по войне в Украине

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 22:18
Глава Евросовета заявил Орбану, что у него нет мандата ЕС на переговоры по войне в Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото - Getty Images

Глава Евросовета Шарль Мишель направил ответ премьеру Венгрии Виктору Орбану на его письмо, которое глава венгерского правительства написал после своего самопровозглашенного "мирного турне" по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выдержки из письма Мишеля, которые опубликовало агентство Reuters

Детали: Мишель заявил премьер-министру Венгрии, что он не имеет мандата ЕС на переговоры по войне в Украине.

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"Ротационное председательство Совета не имеет никакой роли в представлении Союза на международной арене и не получило мандата Европейского Совета на участие от имени Союза", – написал глава Евросовета в письме Орбану.

Мишель также отверг утверждение Орбана о том, что ЕС проводил "провоенную" политику в отношении Украины.

"Это совсем наоборот. Россия является агрессором, а Украина является жертвой, которая осуществляет свое законное право на самооборону", – написал глава Евросовета.

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Мишель подчеркнул, что "ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины", и отметил, что ЕС "последовательно стремился создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира".

"Союз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом контексте, включая Китай", – добавил Мишель.

В своем письме Орбан призвал к переговорам с Китаем о "мирной конференции", восстановлению дипломатических отношений с Россией и "политическому наступлению" на страны Глобального Юга.

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан рассказал, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

Читайте также: Безнаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине.

Темы: ОрбанЕС
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