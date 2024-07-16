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Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити Україну

Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 23:24
Джонсон зустрівся з Трампом, щоб обговорити Україну
Трамп і Джонсон. Фото з інстаграм Джонсона

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся кандидатом у президенти США з Дональдом Трампом, вони обговорили Україну.

Джерело: Джонсон в Instagram

Пряма мова: "Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії".

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Теми: ТрампБорис Джонсон
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