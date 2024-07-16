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Джонсон встретился с Трампом, чтобы обсудить Украину

Татьяна ОлейникВторник, 16 июля 2024, 23:24
Джонсон встретился с Трампом, чтобы обсудить Украину
Трамп и Джонсон. Фото из инстаграмм Джонсона

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился кандидатом в президенты США с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину.

Источник: Джонсон в Instagram

Прямая речь: "Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии".

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Темы: ТрампБорис Джонсон
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