Джонсон встретился с Трампом, чтобы обсудить Украину
Вторник, 16 июля 2024, 23:24
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился кандидатом в президенты США с Дональдом Трампом, чтобы обсудить Украину.
Источник: Джонсон в Instagram
Прямая речь: "Рад встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь. Мы обсудили Украину, и я не сомневаюсь, что он будет сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии".
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