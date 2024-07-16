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Генштаб: Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 16 липня 2024, 23:57
Генштаб: Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку
Фото - 56 омпбр

За минулу добу на фронті відбулось 86 бойових зіткнень, росіяни завдали по території України три ракетних удари, а також 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 16 липня

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Вовчанська та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам’янського, Північного та Переїзного.

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На Краматорському напрямку наразі триває два боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Дослівно: "Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них – безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини "Тигр", два БПЛА "Ланцет" та один "Supercam". Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль.

На Курахівському напрямку ворог також активний – 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, два бої - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Зрештою, під час двох боєзіткнень – зазнали невдачі.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху".

Теми: Генштаббойові дії
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