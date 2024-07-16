Генштаб: Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений, россияне нанесли по территории Украины три ракетных удара, а также 46 авиаударов, сбросив 82 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 417 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 16 июля

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших подразделений неподалеку от Волчанска и Глубокого.

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На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики шесть раз безрезультатно атаковали позиции украинцев недалеко от Невского и Макеевки.

На Северском направлении враг наступал в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного.

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На Краматорском направлении продолжается два боеприкосновения вблизи Клищиевки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали силы обороны у Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

Дословно: "Наибольшую активность российские захватчики проявили на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 19 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено 192 кафира, 74 из них – безвозвратно. Также уничтожены танк, две бронемашины "Тигр", два БПЛА "Ланцет" и один "Supercam". Кроме этого, повреждены БТР, танк, два МТ-ЛБ и автомобиль.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки. По уточненной информации, два боя – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия возле Водяного и Константиновки. В конце концов, во время двух боеприкосновений – потерпели неудачу.

На Приднепровском и Ореховском направлениях все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха".