Суд визнав винним у корупції сенатора США

Сенатора США Боба Менендеса присяжні федерального суду Мангеттена визнали винним за всіма пунктами звинувачення, які йому висунули на суді щодо корупції.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Серед іншого, його звинуватили в отриманні хабарів золотом і готівкою від трьох бізнесменів штату Нью-Джерсі та у діяльності як іноземного агента уряду Єгипту.

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Прокурори заявили, що сенатор-демократ зловживав повноваженнями свого офісу, щоб захистити своїх союзників від кримінальних розслідувань, а також збагатити партнерів, включаючи свою дружину. Для цього він зокрема зустрічався з представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру в доступі до багатомільйонної військової допомоги США.

Прокурори стверджували, що сенатор від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес намагався доставити до Єгипту боєприпаси для гелікоптерів на суму 99 мільйонів доларів, а також "приємно" спілкувався з єгипетськими високопосадовцями, що вказує не те, що він "служить інтересам Єгипту як агент".

У 2022 році під час обшуку в будинку, де Менендес жив зі своєю дружиною, агенти ФБР конфіскували золоті злитки вартістю майже 150 000 доларів і понад 480 000 доларів готівкою, частину з яких запхали в черевики та куртки, прикрашені іменем сенатора.

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70-річний Менендес не давав свідчень, але публічно наполягав, що він лише виконував свою роботу голови комітету Сенату з міжнародних відносин. Він сказав, що сотні тисяч доларів готівки, знайдені в його будинку в Нью-Джерсі, були зароблені законно, і що сховані там золоті злитки належали його дружині.

Адвокати Менендеса наполягали, що сенатор ніколи не брав хабарів і що дії, які він вживав на користь бізнесменів, були завданнями державного посадовця.

Дружині Менендеса, Надін, також висунули звинувачення, хоча суд над нею було відкладено, поки вона одужує після операції через рак грудей.

Разом з Менендесом винними визнали ще двох бізнесменів з Нью-Джерсі. Ні вони, ні сам Менендес своєї вини не визнають.

Міру покарання для сенатора суд визначить 29 жовтня. Усього за тиждень до виборів.

Раніше Боб Менендес заявляв, що планує знову балотуватись у сенатори, як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці.