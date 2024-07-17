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Суд признал виновным в коррупции сенатора США

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 00:16
Суд признал виновным в коррупции сенатора США
Боб Менендес, фото: Getty Images

Сенатора США Боба Менендеса присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным по всем пунктам обвинения, которые ему предъявили на суде по коррупции. 

Источник: "Голос Америки"

Детали: Среди прочего, его обвинили в получении взяток золотом и наличными от трех бизнесменов штата Нью-Джерси и в деятельности в качестве иностранного агента правительства Египта.

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Прокуроры заявили, что сенатор-демократ злоупотреблял полномочиями своего офиса, чтобы защитить своих союзников от уголовных расследований, а также обогатить партнеров, включая свою жену. Для этого он в частности встречался с представителями египетской разведки и помогал Каиру в доступе к многомиллионной военной помощи США.

Прокуроры утверждали, что сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес пытался доставить в Египет боеприпасы для вертолетов на сумму 99 миллионов долларов, а также "приятно" общался с египетскими чиновниками, что указывает не то, что он "служит интересам Египта как агент".

В 2022 году во время обыска в доме, где Менендес жил со своей женой, агенты ФБР конфисковали золотые слитки стоимостью почти 150 000 долларов и более 480 000 долларов наличными, часть из которых запихнули в ботинки и куртки, украшенные именем сенатора.

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70-летний Менендес не давал показаний, но публично настаивал, что он лишь выполнял свою работу председателя комитета Сената по международным отношениям. Он сказал, что сотни тысяч долларов наличных, найденные в его доме в Нью-Джерси, были заработаны законно, и что спрятанные там золотые слитки принадлежали его жене.

Адвокаты Менендеса настаивали, что сенатор никогда не брал взяток и что действия, которые он предпринимал в пользу бизнесменов, были задачами государственного чиновника.

Жене Менендеса, Надин, также предъявили обвинения, хотя суд над ней был отложен, пока она выздоравливает после операции из-за рака груди.

Вместе с Менендесом виновными признали еще двух бизнесменов из Нью-Джерси. Ни они, ни сам Менендес своей вины не признают.

Меру наказания для сенатора суд определит 29 октября. Всего за неделю до выборов.

Ранее Боб Менендес заявлял, что планирует снова баллотироваться в сенаторы, как независимый кандидат. Закон ему это позволяет даже в случае, если его приговорят к сроку в тюрьме.

Темы: США
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