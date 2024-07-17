Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї

Високопоставлений дипломат, який працював у посольстві КНДР на Кубі, торік разом з родиною втік до Південної Кореї. Про це стало відомо тільки тепер, після його спілкування зі ЗМІ.

Джерело: NK News

Деталі: Північнокорейський "політичний радник", який працював у посольстві на Кубі, втік до Південної Кореї, підтвердила розвідка Сеула після публікації інтерв’ю з дипломатом у місцевих ЗМІ.

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Зазначається, що дипломат на ім’я Рі Іль Гю працював на Кубі дев’ять років, але раптово залишив посаду в листопаді 2023 року.

Рі пояснив, що він розчарувався в режимі КНДР. А до втечі спонукала корупція в міністерстві закордонних справ, а також те, що влада відхилила його прохання відвідати Мексику для лікування.

Він розповів про зневажливе ставлення Кім Чен Ина до власного МЗС та про долю двох високопоставлених дипломатів. Проблеми виникли в 2017 році, коли Кім Чен Ин зателефонував безпосередньо до міністерства закордонних справ, "але ні міністр закордонних справ Лі Йон Хо, ні перший віце-міністр Кім Ке Гван не відповіли.

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Зокрема втікач підтвердив, що колишнього віце-міністра закордонних справ КНДР Хан Сон Рейоля стратили за обвинуваченням у шпигунстві на користь США.

А міністр закордонних справ Північної Кореї був відправлений до політичного табору разом зі своєю родиною в грудні 2019 року за обвинуваченням у корупції.