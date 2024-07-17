Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Высокопоставленный дипломат КНДР сбежал в Южную Корею

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 02:22
Высокопоставленный дипломат КНДР сбежал в Южную Корею
Ри Иль Гю, фото: NK News

Высокопоставленный дипломат, который работал в посольстве КНДР на Кубе, в прошлом году вместе с семьей сбежал в Южную Корею. Об этом стало известно только теперь, после его общения со СМИ.

Источник: NK News

Детали: Северокорейский "политический советник", который работал в посольстве на Кубе, сбежал в Южную Корею, подтвердила разведка Сеула после публикации интервью с дипломатом в местных СМИ.

Реклама:

Отмечается, что дипломат по имени Ри Иль Гю работал на Кубе девять лет, но внезапно покинул пост в ноябре 2023 года.

Ри объяснил, что он разочаровался в режиме КНДР. А к бегству побудила коррупция в министерстве иностранных дел, а также то, что власти отклонили его просьбу посетить Мексику для лечения.

Он рассказал о пренебрежительном отношении Ким Чен Ына к собственному МИД и о судьбе двух высокопоставленных дипломатов. Проблемы возникли в 2017 году, когда Ким Чен Ын позвонил непосредственно в министерство иностранных дел, "но ни министр иностранных дел Ли Йон Хо, ни первый вице-министр Ким Ке Гван не ответили.

ВИДЕО ДНЯ

В частности беглец подтвердил, что бывшего вице-министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рейоля казнили по обвинению в шпионаже в пользу США. 

А министр иностранных дел Северной Кореи был отправлен в политический лагерь вместе со своей семьей в декабре 2019 года по обвинению в коррупции.

Темы: КНДРЮжная Корея
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
КНДР
Южная Корея первой в мире развернет лазерное оружие, чтобы бороться с дронами КНДР
Из Северной Кореи в Россию впервые приедут элитные военные
Пентагон не видит, чтобы КНДР отправляла своих военных в Украину
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: