Высокопоставленный дипломат КНДР сбежал в Южную Корею

Высокопоставленный дипломат, который работал в посольстве КНДР на Кубе, в прошлом году вместе с семьей сбежал в Южную Корею. Об этом стало известно только теперь, после его общения со СМИ.

Источник: NK News

Детали: Северокорейский "политический советник", который работал в посольстве на Кубе, сбежал в Южную Корею, подтвердила разведка Сеула после публикации интервью с дипломатом в местных СМИ.

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Отмечается, что дипломат по имени Ри Иль Гю работал на Кубе девять лет, но внезапно покинул пост в ноябре 2023 года.

Ри объяснил, что он разочаровался в режиме КНДР. А к бегству побудила коррупция в министерстве иностранных дел, а также то, что власти отклонили его просьбу посетить Мексику для лечения.

Он рассказал о пренебрежительном отношении Ким Чен Ына к собственному МИД и о судьбе двух высокопоставленных дипломатов. Проблемы возникли в 2017 году, когда Ким Чен Ын позвонил непосредственно в министерство иностранных дел, "но ни министр иностранных дел Ли Йон Хо, ни первый вице-министр Ким Ке Гван не ответили.

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В частности беглец подтвердил, что бывшего вице-министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рейоля казнили по обвинению в шпионаже в пользу США.

А министр иностранных дел Северной Кореи был отправлен в политический лагерь вместе со своей семьей в декабре 2019 года по обвинению в коррупции.