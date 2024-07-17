Хусити атакували два танкери з російським вантажем
Єменські хусити атакували 15 липня два танкери, які перевозили російський вантаж.
Джерело: керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook
Деталі: Танкер CHIOS LION перевозив з російського Туапсе 100 тис. тонн сирої нафти.
Танкер, який атакували надводні безпілотники у Червоному морі, отримав пошкодження. Екіпаж не постраждав. Повідомляється про незначні пошкодження лівого борту.
Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу - BENTLEY I, він вийшов з порту Тамань і його порт призначення - Шанхай.
BENTLEY I атакували три надводі катери, два малі човни та одне безпілотне надводне судно. Згадують ще й про удар протикорабельної балістичної ракети. Про наслідки поки невідомо.
Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.
Передісторія:
- Наприкінці червня військові США заявили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції.
- Перед тим сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.