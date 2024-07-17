Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Хуситы атаковали два танкера с российским грузом

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 02:54
Хуситы атаковали два танкера с российским грузом
Танкер CHIOS LION во время атаки, скриншот видео

Йеменские хуситы атаковали 15 июля два танкера, которые перевозили российский груз.

Источник: руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook

Детали: Танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти. 

Реклама:

Танкер, который атаковали надводные беспилотники в Красном море, получил повреждения. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительных повреждениях левого борта.

Еще один танкер с российским грузом, попавший в беду - BENTLEY I, он вышел из порта Тамань и его порт назначения - Шанхай.

BENTLEY I атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно. Упоминают еще и об ударе противокорабельной баллистической ракеты. О последствиях пока неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.

Напомним: 

  • В конце июня военные США заявили, что боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, вероятно, с помощью беспилотника атаковали в Красном море сухогруз Transworld Navigator, принадлежащий Греции.
  • Перед тем силы США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена.

Темы: Ближний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
Ближний Восток
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
США заявили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море
Военные США сбили беспилотник йеменских хуситов над Аденским заливом
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: