Хуситы атаковали два танкера с российским грузом

Йеменские хуситы атаковали 15 июля два танкера, которые перевозили российский груз.

Источник: руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook

Детали: Танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти.

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Танкер, который атаковали надводные беспилотники в Красном море, получил повреждения. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительных повреждениях левого борта.

Еще один танкер с российским грузом, попавший в беду - BENTLEY I, он вышел из порта Тамань и его порт назначения - Шанхай.

BENTLEY I атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно. Упоминают еще и об ударе противокорабельной баллистической ракеты. О последствиях пока неизвестно.

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Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.

Напомним: