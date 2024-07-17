Хуситы атаковали два танкера с российским грузом
Йеменские хуситы атаковали 15 июля два танкера, которые перевозили российский груз.
Источник: руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook
Детали: Танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти.
Танкер, который атаковали надводные беспилотники в Красном море, получил повреждения. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительных повреждениях левого борта.
Еще один танкер с российским грузом, попавший в беду - BENTLEY I, он вышел из порта Тамань и его порт назначения - Шанхай.
BENTLEY I атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно. Упоминают еще и об ударе противокорабельной баллистической ракеты. О последствиях пока неизвестно.
Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.
Напомним:
- В конце июня военные США заявили, что боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, вероятно, с помощью беспилотника атаковали в Красном море сухогруз Transworld Navigator, принадлежащий Греции.
- Перед тем силы США заявили о новой успешной атаке по вооружениям боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, в подконтрольных им районах Йемена.