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Через спеку уряд Греції заборонив працювати по обіді на вулиці

Христина Бондарєва, Олена ІвашківСереда, 17 липня 2024, 03:40
Через спеку уряд Греції заборонив працювати по обіді на вулиці
фото: Pixabay

Уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна. 

Джерело: розпорядження Міністерства праці Греції, "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам. 

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Очікують, що стовпчик термометра у деяких частинах Греції підніметься до 42-43 градусів за Цельсієм.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.

Метеорологи кажуть, що температура не сильно знизиться до кінця липня.

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Оскільки на більшій частині Греції дощів майже не буває, багато островів, які приваблюють мільйони туристів влітку, зіштовхнулися з проблемою нестачі води.

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Теми: Греціяпогода
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