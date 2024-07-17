Через спеку уряд Греції заборонив працювати по обіді на вулиці

Уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна.

Джерело: розпорядження Міністерства праці Греції, "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам.

Реклама:

Очікують, що стовпчик термометра у деяких частинах Греції підніметься до 42-43 градусів за Цельсієм.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.

Метеорологи кажуть, що температура не сильно знизиться до кінця липня.

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки на більшій частині Греції дощів майже не буває, багато островів, які приваблюють мільйони туристів влітку, зіштовхнулися з проблемою нестачі води.

Нагадаємо: