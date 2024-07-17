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Из-за жары правительство Греции запретило работать после обеда на улице

Кристина Бондарева, Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 03:40
Из-за жары правительство Греции запретило работать после обеда на улице
фото: Pixabay

Правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары, от которой страдает страна. 

Источник: распоряжение Министерства труда Греции, "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: С полудня и до 17:00 со вторника по пятницу придется приостановить работы, в частности, строителям, поставщикам продуктов питания и курьерам. 

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Ожидается, что столбик термометра в некоторых частях Греции поднимется до 42-43 градусов по Цельсию.

С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.

Метеорологи говорят, что температура не сильно снизится до конца июля.

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Поскольку на большей части Греции дождей почти не бывает, многие острова, которые привлекают миллионы туристов летом, столкнулись с проблемой нехватки воды.

Напомним:

  • В прошлом месяце в результате сильной жары в Греции погибли по меньшей мере шесть туристов, в том числе известный британский телеведущий Майкл Мосли.

Темы: Грецияпогода
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