Из-за жары правительство Греции запретило работать после обеда на улице
Правительство Греции приказало некоторым компаниям не позволять своим работникам выполнять отдельные работы на открытом воздухе в послеобеденное время из-за жары, от которой страдает страна.
Источник: распоряжение Министерства труда Греции, "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters
Детали: С полудня и до 17:00 со вторника по пятницу придется приостановить работы, в частности, строителям, поставщикам продуктов питания и курьерам.
Ожидается, что столбик термометра в некоторых частях Греции поднимется до 42-43 градусов по Цельсию.
С июня в Греции неоднократно наблюдались случаи, когда высокие температуры нарушали повседневную деятельность, а после самой теплой за всю историю наблюдений зимы, которую ученые связывают с глобальным изменением климата, вспыхнули сотни лесных пожаров.
Метеорологи говорят, что температура не сильно снизится до конца июля.
Поскольку на большей части Греции дождей почти не бывает, многие острова, которые привлекают миллионы туристов летом, столкнулись с проблемой нехватки воды.
Напомним:
- В прошлом месяце в результате сильной жары в Греции погибли по меньшей мере шесть туристов, в том числе известный британский телеведущий Майкл Мосли.