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ISW: Українські безпілотники тиснуть на російську ППО

Олена ІвашківСереда, 17 липня 2024, 04:29
ISW: Українські безпілотники тиснуть на російську ППО
фото: Генштаб ЗСУ

Регіональна влада Росії прямо заявила, що не може покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і регіони повинні самі протидіяти безпілотникам.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Удари українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони.

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Атаки дронів змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів. 

Супутникові знімки, отримані 6 травня, вказують на те, що російські війська зосередили щонайменше сім зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Панцир-1" навколо резиденції очільника Росії Володимира Путіна у Валдаї, Ленінградська область. 

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони Росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке "осередкове" покриття ППО (статичне покриття однієї цілі) не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і наносити удари з неприкритих напрямків. 

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Російським військовим, очевидно, не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Росії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені в Росії. 

Пухов закликав російських військових запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів у Росії від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники, ймовірно, будуть проникати в глиб Росії. 

Російські військові почали формувати мобільні вогневі групи. Це децентралізовані групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників "Шахед-136/131" у березні 2024 року.

Росія досі не розгорнула ці групи в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів на заході. 

Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам. 

Пухов запропонував, щоб російські військові розгорнули парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників, але зазначив, що низький рівень виробництва легких літаків у Росії ускладнить такі зусилля.

Ключові висновки ISW за 16 липня:

  • Удари українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони і змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, цілей.
  • Українські війська продовжують атакувати російські системи протиповітряної оборони на окупованій території України та в прикордонних районах Росії, щоб створити умови для розміщення винищувачів F-16 після їхнього очікуваного прибуття в Україну влітку-восени 2024 року.
  • Російський 235-й гарнізонний військовий суд 15 липня звільнив з-під варти колишнього генерал-майора 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) Івана Попова і помістив його під домашній арешт до 11 жовтня.
  • Вірменська поліція затримала ще одного громадянина Росії у Вірменії, ймовірно, на прохання російської влади, на тлі погіршення вірменсько-російських політичних і безпекових відносин.
  • Розслідування російського опозиційного видання The Bell показало, що приблизно 650 000 людей виїхали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну і не повернулися.
  • Нещодавно російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки.
  • Російський уряд продовжує вдосконалювати бюрократичну систему мобілізації та призову до армії.

Теми: ППОРосіяISW
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