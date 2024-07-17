ISW: Украинские беспилотники давят на российскую ПВО

Региональные власти России прямо заявили, что не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и регионы должны сами противодействовать беспилотникам.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Удары украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему противовоздушной обороны.

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Атаки дронов заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские войска сосредоточили по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции главы России Владимира Путина в Валдае, Ленинградская область.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

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Российским военным, очевидно, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России.

Пухов призвал российских военных внедрить инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России.

Российские военные начали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.

Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе.

Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компаниям и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам.

Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит такие усилия.

Ключевые выводы ISW за 16 июля: