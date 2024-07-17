Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

ISW: Украинские беспилотники давят на российскую ПВО

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 04:29
ISW: Украинские беспилотники давят на российскую ПВО
фото: Генштаб ВСУ

Региональные власти России прямо заявили, что не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и регионы должны сами противодействовать беспилотникам.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Удары украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему противовоздушной обороны.

Реклама:

Атаки дронов заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов. 

Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские войска сосредоточили по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции главы России Владимира Путина в Валдае, Ленинградская область. 

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений. 

ВИДЕО ДНЯ

Российским военным, очевидно, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России. 

Пухов призвал российских военных внедрить инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России. 

Российские военные начали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.

Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе. 

Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компаниям и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам. 

Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит такие усилия.

Ключевые выводы ISW за 16 июля:

  • Удары украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему противовоздушной обороны и заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, целей.
  • Украинские войска продолжают атаковать российские системы противовоздушной обороны на оккупированной территории Украины и в приграничных районах России, чтобы создать условия для размещения истребителей F-16 после их ожидаемого прибытия в Украину летом-осенью 2024 года.
  • Российский 235-й гарнизонный военный суд 15 июля освободил из-под стражи бывшего генерал-майора 58-й общевойсковой армии (ОВА) Ивана Попова и поместил его под домашний арест до 11 октября.
  • Армянская полиция задержала еще одного гражданина России в Армении, вероятно, по просьбе российских властей, на фоне ухудшения армяно-российских политических и безопасностных отношений.
  • Расследование российского оппозиционного издания The Bell показало, что примерно 650 000 человек выехали из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и не вернулись.
  • Недавно российские войска продвинулись на северо-запад от Авдеевки.
  • Российское правительство продолжает совершенствовать бюрократическую систему мобилизации и призыва в армию.

Темы: ПВОРосcияISW
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Месть за дружбу с россиянами. «Динамо» разгромило сербский „Партизан“ в квалификации Лигы Чемпионов

Все новости...
ПВО
Атака "Шахедов": на Киевщине упали обломки, повреждены здания, горела стерня
На Киевщине работала ПВО
Воздушные силы уточнили, что ночью враг бил по Одесской области баллистикой
Последние новости
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
10:36
Авария на синей ветке метро Киева произошла из-за ненадлежащей эксплуатации - прокуратура
Все новости...
Реклама:
Реклама: