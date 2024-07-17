ЗМІ: Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і передати їх Україні.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на джерела

Деталі: ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

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Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35.

За словами джерел, Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву.

Однак, за словами представника ВПС Греції, "продаж 32 F-16... створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами".

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Нагадаємо:

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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