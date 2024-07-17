Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

ЗМІ: Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України

Олена ІвашківСереда, 17 липня 2024, 05:45
ЗМІ: Греція планує передати 32 винищувачі F-16 для України
Літак F-16, ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі F-16 Block-30 і передати їх Україні.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на джерела

Деталі: ВПС Греції планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до Block-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Реклама:

Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. 

За словами джерел, Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву.

Однак, за словами представника ВПС Греції, "продаж 32 F-16... створить велику прогалину у військово-повітряних силах країни... Повинен бути кворум із приблизно 200 літаків, чого неможливо домогтися з сучаснішими і дорожчими винищувачами".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Читайте також: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів.

Теми: Греціяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

відеоБайден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Усі новини...
Греція
Через спеку уряд Греції заборонив працювати по обіді на вулиці
У Греції загинули двоє польських туристів та дайвер із Британії
США заявили про атаку хуситів на грецьке судно у Червоному морі
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
10:00
відео, фотоУ Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: