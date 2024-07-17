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СМИ: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 для Украины

Алена ИвашкивСреда, 17 июля 2024, 05:45
СМИ: Греция планирует передать 32 истребителя F-16 для Украины
Самолет F-16, ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и передать их Украине.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на источники

Детали: ВВС Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

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Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35. 

По словам источников, Греция считает, что лучше передать эти самолеты обратно США, где бы их модернизировали и передали Киеву.

Однако, по словам представителя ВВС Греции, "продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями".

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Темы: Грецияавиа
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