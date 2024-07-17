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В Огайо поліцейські, які охороняли з'їзд Республіканської партії, застрелили чоловіка

Олена ІвашківСереда, 17 липня 2024, 06:46
В Огайо поліцейські, які охороняли з'їзд Республіканської партії, застрелили чоловіка
фото ілюстраційне: Getty Images

Поліцейські штату Огайо, які перебували в Мілуокі для охорони національного з'їзду Республіканської партії, у вівторок застрелили чоловіка, який, за словами місцевої влади, мав ножі в обох руках і намагався напасти на іншу людину.

Джерело: CNN

Деталі: Начальник поліції Мілуокі Джеффрі Норман повідомив журналістам, що офіцери побачили чоловіка з двома ножами, який вступав у перепалку з беззбройним чоловіком, і вирішили втрутитися.

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Підозрюваний відмовився кинути ножі і накинувся на іншого чоловіка, і п'ятеро офіцерів відкрили вогонь, вбивши нападника.

За словами Нормана, на місці події було знайдено два ножі. Влада вважає, що сутичка не була пов'язана зі з’їздом.

Начальник поліції Колумбуса Елейн Брайант оприлюднила відео з натільної камери одного з офіцерів, який брав участь у стрілянині.

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31-секундне відео, яке починається частково розмито, починається з того, що офіцери проводять інструктаж, а потім звертають увагу на сутичку за участю двох чоловіків, які перебувають неподалік.

Вони одразу ж наставляють зброю і біжать до місця сутички, кричачи озброєному чоловікові, щоб той кинув зброю, як видно на відео.

Нападник, підходить до іншого чоловіка, коли офіцери відкрили вогонь на ураження, і чоловік упав, як видно на відео.

Смертельна стрілянина викликала гнів і критику з боку місцевих активістів.

На вечірній прес-конференції, організованій людьми, які вимагають підзвітності поліції, активіст Алан Чавоя сказав: "Не минуло й двох днів, як ми проводимо конференцію, а у нас вже є жертва. Як таке можливо? І вгадайте, що, як завжди, жодних відповідей від поліції. Ні прозорості, ні підзвітності".

Деякі люди, які стверджують, що були свідками стрілянини, сказали, що у чоловіка не було ніяких ножів. "Якщо у нього не було ножа, ви повинні були його схопити абощо. Навіщо було в нього стріляти?", - сказав один з них, назвавши лише своє ім'я.

"Ми хочемо отримати відповіді, ми хочемо знати, чому в цьому районі перебував офіцер поліції іншого штату, - сказав на прес-конференції пастор церкви "Нескінченність" Радонте Ешфорд. "Є лише дві причини... щоб будь-хто з нас, хто живе в Мілуокі, опинився в цьому районі, або для чогось корисного, або для чогось шкідливого".

У своїй заяві Американський союз громадянських свобод штату Вісконсин закликав до "повного і прозорого" розслідування того, що призвело до стрілянини.

"Понад 4 000 додаткових співробітників правоохоронних органів перебувають у Мілуокі під час з'їзду Республіканської партії, і ми давно побоювалися, що така велика присутність поліції може збільшити ризик смертельних сутичок з поліцією, особливо з боку офіцерів з інших штатів, які не знають нашої громади і не підзвітні їх", - йдеться в заяві виконавчого директора Мелінди Бреннан. "Ми висловлюємо наші співчуття друзям та родині загиблого".

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Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.

Теми: США
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