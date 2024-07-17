В Огайо полицейские, охранявшие съезд Республиканской партии, застрелили человека

Полицейские штата Огайо, которые находились в Милуоки для охраны национального съезда Республиканской партии, во вторник застрелили мужчину, который, по словам местных властей, имел ножи в обеих руках и пытался напасть на другого человека.

Источник: CNN

Детали: Начальник полиции Милуоки Джеффри Норман сообщил журналистам, что офицеры увидели мужчину с двумя ножами, который вступал в перепалку с безоружным мужчиной, и решили вмешаться.

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Подозреваемый отказался бросить ножи и набросился на другого мужчину, и пятеро офицеров открыли огонь, убив нападавшего.

По словам Нормана, на месте происшествия было найдено два ножа. Власти считают, что стычка не была связана со съездом.

Начальник полиции Колумбуса Элейн Брайант обнародовала видео с нательной камеры одного из офицеров, который участвовал в стрельбе.

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31-секундное видео, которое начинается частично размыто, начинается с того, что офицеры проводят инструктаж, а затем обращают внимание на стычку с участием двух мужчин, находящихся неподалеку.

Они сразу же наставляют оружие и бегут к месту схватки, крича вооруженному мужчине, чтобы тот бросил оружие, как видно на видео.

Нападающий, подходит к другому мужчине, когда офицеры открыли огонь на поражение, и мужчина упал, как видно на видео.

Смертельная стрельба вызвала гнев и критику со стороны местных активистов.

На вечерней пресс-конференции, организованной людьми, требующими подотчетности полиции, активист Алан Чавоя сказал: "Не прошло и двух дней, как мы проводим конференцию, а у нас уже есть жертва. Как такое возможно? И угадайте, что, как всегда, никаких ответов от полиции. Ни прозрачности, ни подотчетности".

Некоторые люди, которые утверждают, что были свидетелями стрельбы, сказали, что у мужчины не было никаких ножей. "Если у него не было ножа, вы должны были его схватить или что. Зачем было в него стрелять?", - сказал один из них, назвав лишь свое имя.

"Мы хотим получить ответы, мы хотим знать, почему в этом районе находился офицер полиции другого штата, - сказал на пресс-конференции пастор церкви "Бесконечность" Радонте Эшфорд. "Есть только две причины... чтобы кто-либо из нас, живущих в Милуоки, оказался в этом районе, либо для чего-то полезного, либо для чего-то вредного".

В своем заявлении Американский союз гражданских свобод штата Висконсин призвал к "полному и прозрачному" расследованию того, что привело к стрельбе.

"Более 4 000 дополнительных сотрудников правоохранительных органов находятся в Милуоки во время съезда Республиканской партии, и мы давно опасались, что такое большое присутствие полиции может увеличить риск смертельных столкновений с полицией, особенно со стороны офицеров из других штатов, которые не знают нашей общины и не подотчетны им", - говорится в заявлении исполнительного директора Мелинды Бреннан. "Мы выражаем наши соболезнования друзьям и семье погибшего".

Напомним:

В субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.



Подробно об этом – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.