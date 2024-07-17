Жителів низки областей попереджають про грози і град

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у низці областей на півночі та правобережжі України, зокрема, тут очікуються сильний вітер, грози та град.

Джерело: УГМЦ у Facebook

Дослівно синоптики: "Впродовж дня 17 липня у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

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Деталі: Також грози, град і шквали очікуються у столиці у другій половині дня 17 липня.