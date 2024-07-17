Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Жителів низки областей попереджають про грози і град

Ірина БалачукСереда, 17 липня 2024, 10:33
Жителів низки областей попереджають про грози і град
Інфографіка УГМЦ

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у низці областей на півночі та правобережжі України, зокрема, тут очікуються сильний вітер, грози та град.

Джерело: УГМЦ у Facebook

Дослівно синоптики: "Впродовж дня 17 липня у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

Реклама:

Деталі: Також грози, град і шквали очікуються у столиці у другій половині дня 17 липня.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

відеоБайден уперше з’явився на публіці після виявленого ковіду

Усі новини...
погода
Через спеку уряд Греції заборонив працювати по обіді на вулиці
Синоптики попереджають про грозу в столиці
Через слабкий вітер у Києві погіршилось повітря
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
10:00
відео, фотоУ Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: