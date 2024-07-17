Жителей ряда областей предупреждают о грозах и граде

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в ряде областей на севере и правобережье Украины, в частности, здесь ожидаются сильный ветер, грозы и град.

Источник: УГМЦ в Facebook

Дословно синоптики: "В течение дня 17 июля в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

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Детали: Также грозы, град и шквалы ожидаются в столице во второй половине дня 17 июля.