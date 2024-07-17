Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів
Президент США Джо Байден допустив, що може знятися з президентських виборів через проблеми зі здоров’ям.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Байдена телеканалу BET, уривки з якого показав CBS News
Деталі: На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент США сказав: "Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема".
Байден також зазначив, що "припустився серйозної помилки під час дебатів", водночас він додав, що коли він спочатку балотувався у 2020 році, то сказав, що буде "перехідним кандидатом".
"Думав, що зможу відійти, передати це (кандидатство, – ред.) комусь іншому. Але я не очікував, що все стане настільки, настільки, настільки розділеним", – сказав Байден.
Він зазначив, що "єдине, що приносить вік – це трохи мудрості".
"І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам казали, що ми не можемо цього зробити. Але потрібно зробити ще більше, і я не хочу відступати від цього", – підсумував Байден.
Передісторія:
- Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.
- За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.
- Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.