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Байден назвал условие, при котором может сняться с выборов

Ирина Балачук, Олег ПавлюкСреда, 17 июля 2024, 11:43
Байден назвал условие, при котором может сняться с выборов
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден допустил, что может сняться с президентских выборов из-за проблем со здоровьем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Байдена телеканалу BET, отрывки из которого показал CBS News

Детали: На вопрос, что может побудить его сняться с выборов, президент США сказал: "Если бы у меня возникли какие-то проблемы со здоровьем, если бы ко мне пришли врачи и сказали, что у вас та или иная проблема".

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Байден также отметил, что "допустил серьезную ошибку во время дебатов", в то же время он добавил, что когда он сначала баллотировался в 2020 году, то сказал, что будет "переходным кандидатом".

"Думал, что смогу отойти, передать это (кандидатство, − ред.) кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько, настолько, настолько разделенным", − сказал Байден.

Он отметил, что "единственное, что приносит возраст − это немного мудрости".

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"И я думаю, что я продемонстрировал, что знаю, как сделать что-то для страны, несмотря на то, что нам говорили, что мы не можем этого сделать. Но нужно сделать еще больше, и я не хочу отступать от этого", − подытожил Байден.

Предыстория:

  • Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.
  • По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.
  • Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.

Темы: БайденСШАвиборы
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