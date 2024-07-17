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Спекотний градус: вода у Дніпрі в Києві прогрілась до рекордного показника

Станіслав ПогоріловСереда, 17 липня 2024, 12:31
Спекотний градус: вода у Дніпрі в Києві прогрілась до рекордного показника
Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Столичні гідрологи станом на 16 липня зафіксували у Києві рекордний прогріву води у Дніпрі.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Рекорд температура води у Дніпрі у столиці. За даними  спостережень гідрологічної станції Київ  Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С".

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Деталі: Таким чином температура води перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.

Теми: КиївпогодаДніпровода
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