Спекотний градус: вода у Дніпрі в Києві прогрілась до рекордного показника
Середа, 17 липня 2024, 12:31
Столичні гідрологи станом на 16 липня зафіксували у Києві рекордний прогріву води у Дніпрі.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Дослівно: "Рекорд температура води у Дніпрі у столиці. За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С".
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Деталі: Таким чином температура води перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.