Жаркий градус: вода в Днепре в Киеве прогрелась до рекордного показателя

Столичные гидрологи по состоянию на 16 июля зафиксировали в Киеве рекордный прогрев воды в Днепре.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Рекорд температура воды в Днепре в столице. По данным наблюдений гидрологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского 16 июля максимальная температура воды в Днепре достигла 29,0°С".

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Детали: Таким образом температура воды превысила предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.