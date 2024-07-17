Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Reuters: Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України у 2025 році

Марія Ємець, Олександр ШумілінСереда, 17 липня 2024, 12:32
Reuters: Німеччина планує вдвічі зменшити підтримку України у 2025 році
Фото: Getty Images

У компромісному проєкті бюджету, який у середу має ухвалити німецький уряд після тривалих суперечок у коаліції, закладають удвічі меншу суму на підтримку України, аніж на 2024 рік.

Джерело: "Європейська правда", Reuters з посиланням на проєкт документа, що опинився у розпорядженні агентства

Деталі: У середу уряд Німеччини має нарешті затвердити бюджет на 2025 рік – після тривалих переговорів, що стали непростим випробуванням для "світлофорної коаліції" в умовах необхідності не збільшувати держборг понад встановлені межі.

Реклама:

Міністр фінансів Крістіан Лінднер наполягав, що витрати потрібно обмежити після вищих видатків під час пандемії коронавірусу та енергетичної кризи.

У проєкті нібито передбачено удвічі менші кошти на військову допомогу Україні – закладають 4 млрд євро замість 8 млрд євро у 2024 році.  

Раніше неофіційно повідомляли, що у проєкті все ще залишається дефіцит у розмірі 17 мільярдів євро.

ВІДЕО ДНЯ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, незважаючи на критику з боку опозиції.

Нагадаємо, Німеччина минулого тижня відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.

Теми: Німеччинабюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Німеччина
Німеччина дасть 10 млн євро на відновлення "Охматдиту"
Німецька логістична компанія допомогала російським підсанкційним виробникам з імпортом
У Німеччині танк випадково відкрив стрілянину на трасі
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: