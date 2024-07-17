Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Reuters: Германия планирует вдвое уменьшить поддержку Украины в 2025 году

Мария Емец, Александр ШумилинСреда, 17 июля 2024, 12:32
Reuters: Германия планирует вдвое уменьшить поддержку Украины в 2025 году
Фото: Getty Images

В компромиссном проекте бюджета, который в среду должно принять немецкое правительство после длительных споров в коалиции, закладывают вдвое меньшую сумму на поддержку Украины, чем на 2024 год.

Источник: "Европейская правда", Reuters со ссылкой на проект документа, оказавшийся в распоряжении агентства

Детали: В среду правительство Германии должно наконец утвердить бюджет на 2025 год - после длительных переговоров, которые стали непростым испытанием для "светофорной коалиции" в условиях необходимости не увеличивать госдолг сверх установленных пределов.

Реклама:

Министр финансов Кристиан Линднер настаивал, что расходы нужно ограничить после высоких расходов во время пандемии коронавируса и энергетического кризиса.

В проекте якобы предусмотрены вдвое меньшие средства на военную помощь Украине – закладывают 4 млрд евро вместо 8 млрд евро в 2024 году.

Ранее неофициально сообщалось, что в проекте все еще остается дефицит в размере 17 миллиардов евро.

ВИДЕО ДНЯ

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько дней назад защитил достигнутый коалицией компромисс по федеральному бюджету на 2025 год, несмотря на критику со стороны оппозиции.

Напомним, Германия на прошлой неделе отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.

Темы: Германиябюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Все новости...
Германия
Германия даст 10 млн евро на восстановление "Охматдета"
Немецкая логистическая компания помогает подсанкционным производителям РФ с импортом
В Германии танк случайно открыл стрельбу на трассе
Последние новости
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: