У Росії закінчуються запаси танків і артстволів радянських часів – The Economist

Західні аналітики повідомляють, що Росія розконсервувала зброю, накопичену за радянських часів, але до 70% старих танків "не зрушили з місця", а інші помили і видали за нові. Також окупанти знімають артилерійські стволи зі старої техніки і встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так буде продовжуватися, то у 2025 році РФ досягне "критичної точки виснаження".

Джерело: The Economist

Дослівно: "Широко розрекламований російський наступ на Харків на півночі, що розпочався в травні, згасає. Його просування в інших місцях уздовж лінії фронту, особливо на Донбасі, було стратегічно тривіальним і досягнуто лише величезною ціною.

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Питання зараз полягає не стільки в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, скільки в тому, як довго Росія зможе підтримувати свій нинішній темп операцій.

Ключовим питанням є не людські ресурси. Здається, Росія здатна продовжувати знаходити ще близько 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті на рівні 470 000.

Виробництво ракет для нанесення ударів по українській інфраструктурі також стрімко зростає.

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Але попри всі розмови про те, що Росія перетворилася на військову економіку, витрачаючи близько 8% свого ВВП на військові витрати, вона здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти і артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні".

Деталі: За оцінками більшості розвідок, за перші два роки війни Росія втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин.

Голландський розвідувальний сайт з відкритими джерелами Oryx оцінює кількість втрат російських танків, щодо яких є фото- або відеодокази, у 3235, але припускає, що реальна цифра "значно вища".

Аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Олександр Гольц каже, що правитель РФ Володимир Путін має завдячувати СРСР за величезні запаси зброї, які були накопичені під час холодної війни.

Зокрема, коли колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу хвалився в грудні 2023 року, що протягом року було поставлено 1530 танків, він забув сказати, що майже 85% з них були не новими танками, а старими (переважно Т-72, а також Т-62 і навіть деякі Т-55, що датуються відразу після Другої світової війни), які були зняті зі зберігання і пройшли мийку і чистку.

З моменту вторгнення на фронт було відправлено близько 175 досить сучасних танків Т-90М. За оцінками iiss, річний обсяг виробництва цього року може наблизитися до 90 танків.

Аналітик СІСІ Міхаель Гьєрстад стверджує, що більшість Т-90М насправді є модернізацією старих Т-90А.

Ще однією проблемою для РФ є виробництво артилерійських стволів. Наразі, за допомогою Північної Кореї, Росія має достатньо снарядів, ймовірно, близько 3 млн: "але зворотною стороною такої високої інтенсивності вогню є зношеність стволів". Так, у деяких гарячих точках стволи гаубиць потребують заміни вже через кілька місяців.

Росіяни вирішили зняти стволи зі старої буксируваної артилерії і встановити їх на самохідні гаубиці. Аналітики вважають, що до початку 2024 року було замінено близько 4800 стволів. Як довго росіяни зможуть продовжувати це робити, залежить від стану близько 7000 стволів, які можуть залишитися.

Найбільша проблема виникає з танками і бойовими машинами піхоти.

В лютому цього року, за оцінками СІМІС, Росія могла мати на складах близько 3200 танків, проте, за словами аналітиків, до 70% з них "не зрушили з місця ні на дюйм з початку війни".

Значна частина Т-72 зберігається у відкритому вигляді з початку 1990-х років і, ймовірно, перебуває в дуже поганому стані.

За словами аналітиків, за нинішніх темпів зносу російські танки і піхотні машини, які перебувають на зберіганні, досягнуть "критичної точки виснаження" до другої половини 2025 року.

Дослівно: "Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російські війська, можливо, будуть змушені змінити свою позицію на більш оборонну... Це може стати очевидним вже до кінця літа. Очікується, що зацікавленість Путіна в укладенні тимчасового перемир'я зростатиме".