В России заканчиваются запасы танков и артстволов советских времен – The Economist

Западные аналитики сообщают, что Россия расконсервировала оружие, накопленное в советское время, но до 70% старых танков "не сдвинулись с места", а остальные помыли и выдали за новые. Также оккупанты снимают артиллерийские стволы со старой техники и устанавливают их на самоходные гаубицы. Если так будет продолжаться, то в 2025 году РФ достигнет "критической точки истощения".

Источник: The Economist

Дословно: "Широко разрекламированное российское наступление на Харьков на севере, начавшееся в мае, угасает. Его продвижение в других местах вдоль линии фронта, особенно на Донбассе, было стратегически тривиальным и достигнуто лишь огромной ценой.

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Вопрос сейчас заключается не столько в том, сможет ли Украина продолжать борьбу, сколько в том, как долго Россия сможет поддерживать свой нынешний темп операций.

Ключевым вопросом являются не человеческие ресурсы. Кажется, Россия способна продолжать находить еще около 25 000 солдат ежемесячно, чтобы поддерживать численность на фронте на уровне 470 000.

Производство ракет для нанесения ударов по украинской инфраструктуре также стремительно растет.

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Но несмотря на все разговоры о том, что Россия превратилась в военную экономику, тратя около 8% своего ВВП на военные расходы, она способна заменить ошеломляющие потери танков, бронированных машин пехоты и артиллерии, лишь вытащив из хранилищ и восстановив запасы, накопленные в советское время. Хотя эти запасы огромны, они не безграничны".

Детали: По оценкам большинства разведок, за первые два года войны Россия потеряла около 3 000 танков и 5 000 других бронированных машин.

Голландский разведывательный сайт с открытыми источниками Oryx оценивает количество потерь российских танков, по которым есть фото- или видеодоказательства, в 3235, но предполагает, что реальная цифра "значительно выше".

Аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Александр Гольц говорит, что правитель РФ Владимир Путин должен быть обязан СССР за огромные запасы оружия, которые были накоплены во время холодной войны.

В частности, когда бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу хвастался в декабре 2023 года, что в течение года было поставлено 1530 танков, он забыл сказать, что почти 85% из них были не новыми танками, а старыми (преимущественно Т-72, а также Т-62 и даже некоторые Т-55, датируемые сразу после Второй мировой войны), которые были сняты с хранения и прошли мойку и чистку.

С момента вторжения на фронт было отправлено около 175 достаточно современных танков Т-90М. По оценкам iiss, годовой объем производства в этом году может приблизиться к 90 танкам.

Аналитик СIСI Михаэль Гьерстад утверждает, что большинство Т-90М на самом деле являются модернизацией старых Т-90А.

Еще одной проблемой для РФ является производство артиллерийских стволов. Сейчас, с помощью Северной Кореи, Россия имеет достаточно снарядов, вероятно, около 3 млн: "но обратной стороной такой высокой интенсивности огня является изношенность стволов". Так, в некоторых горячих точках стволы гаубиц требуют замены уже через несколько месяцев.

Россияне решили снять стволы со старой буксируемой артиллерии и установить их на самоходные гаубицы. Аналитики считают, что к началу 2024 года было заменено около 4800 стволов. Как долго россияне смогут продолжать это делать, зависит от состояния около 7000 стволов, которые могут остаться.

Самая большая проблема возникает с танками и боевыми машинами пехоты.

В феврале этого года, по оценкам СIМIС, Россия могла иметь на складах около 3200 танков, однако, по словам аналитиков, до 70% из них "не сдвинулись с места ни на дюйм с начала войны".

Значительная часть Т-72 хранится в открытом виде с начала 1990-х годов и, вероятно, находится в очень плохом состоянии.

По словам аналитиков, при нынешних темпах износа российские танки и пехотные машины, находящиеся на хранении, достигнут "критической точки истощения" ко второй половине 2025 года.

Дословно: "Если ничего не изменится, к концу этого года российские войска, возможно, будут вынуждены изменить свою позицию на более оборонительную... Это может стать очевидным уже к концу лета. Ожидается, что заинтересованность Путина в заключении временного перемирия будет расти".