У четвер і п’ятницю спека трохи спаде, в низці областей пройдуть дощі

18 та 19 липня на правобережжі та півночі України очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, спека у низці областей дещо спаде.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У четвер вночі в західних, удень у північних областях місцями сильний дощ, на решті території країни без опадів. Температура в південній частині країни, східних, більшості центральних областей України вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-42°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, у західних областях 23-28°.



Вітер північно-східний, удень у західних і північних областях північно-західний, 7-12 м/с.



У Києві 18 липня прогнозують короткочасний дощ, удень грозу, подекуди град і шквали 15-20 м/с, вночі 21-23°, вдень біля 30°, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

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Погода 18 липня Скриншот з сайту уГМЦ

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень із 1881 року в день 18 липня найвища температура була 35,2° у 2010 р., найнижча вночі 9,4° у 1989 р.

19 липня в Україні без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, удень і в південно-східних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура в західних і північних областях України вночі 14-19°, вдень 24-29°. На решті території вночі 20-25°, вдень у центральних областях 29-34°, на півдні та сході країни сильна спека 35-38°. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.



У Києві в п'ятницю без опадів, вночі 17-19°, вдень 27-29°, вітер північний, 5-10 м/с.