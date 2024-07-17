В четверг и пятницу жара немного спадет, в ряде областей пройдут дожди

18 и 19 июля на правобережье и севере Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, жара в ряде областей немного спадет.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В четверг ночью в западных, днем в северных областях местами сильный дождь, на остальной территории страны без осадков. Температура в южной части страны, восточных, большинстве центральных областей Украины ночью 21-26°, днем сильная жара 35-39°, местами чрезвычайная жара 40-42°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, в западных областях 23-28°.

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Ветер северо-восточный, днем в западных и северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 18 июля прогнозируют кратковременный дождь, днем грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью 21-23°, днем около 30°, ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода 18 июля Скриншот с сайта уГМЦ

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время наблюдений с 1881 года в день 18 июля самая высокая температура была 35,2° в 2010 г., самая низкая ночью 9,4° в 1989 г.

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19 июля в Украине без осадков, лишь на Закарпатье, в Карпатах, днем и в юго-восточных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура в западных и северных областях Украины ночью 14-19°, днем 24-29°. На остальной территории ночью 20-25°, днем в центральных областях 29-34°, на юге и востоке страны сильная жара 35-38°. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью 17-19°, днем 27-29°, ветер северный, 5-10 м/с.