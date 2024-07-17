Польща анонсувала військову операцію на кордоні з Білоруссю

У Польщі з 1 серпня на кордоні з Білоруссю розпочнеться операція "Безпечне Підляшшя", до якої залучать близько 17 тисяч військових.

Джерело: "Європейська правда", міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш, якого цитує RMF24

Деталі: На пресконференції з главою польського МВС Томашем Семоняком Косіняк-Комиш оцінив, серед іншого, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект – кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась.

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Відповідальною за операцію буде 18-та механізована дивізія.

Очільник Міноборони додав, що для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові.

Міністр також запевнив, що всі, хто в будь-який спосіб кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це.

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Своєю чергою Семоняк вказав, що кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі.

"Це дуже конкретний результат, пов'язаний із тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону", – зазначив міністр внутрішніх справ.

Семоняк розповів, що спільно з Міністерством закордонних справ проводяться заходи, спрямовані на те, щоб громадяни країн, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

"Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури", – додав він.

Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.

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