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Польша анонсировала военную операцию на границе с Беларусью

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 17 июля 2024, 13:39
Польша анонсировала военную операцию на границе с Беларусью
ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

В Польше с 1 августа на границе с Беларусью начнется операция "Безопасное Подляшье", к которой привлекут около 17 тысяч военных.

Источник: "Европейская правда", министр обороны Польши Владислав Косиняк-Комыш, которого цитирует RMF24

Детали: На пресс-конференции с главой польского МВД Томашем Семоняком Косиняк-Комыш оценил, среди прочего, что решение о введении буферной зоны на границе с Беларусью имеет положительный эффект – количество попыток пересечения границы и самих пересечений уменьшилось.

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Ответственной за операцию будет 18-я механизированная дивизия.

Глава Минобороны добавил, что для обучения солдат на границе были отправлены полицейские, в том числе те, которые принимали участие в миссии в Косове.

Министр также заверил, что все, кто любым способом будет обижать солдат польской армии и офицеров, которые защищают польскую границу, будут отвечать за это.

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В свою очередь Семоняк указал, что количество попыток незаконного пересечения границы сократилось вдвое.

"Это очень конкретный результат, связанный с тем, что мы отодвинули контрабандистов от самой границы", – отметил министр внутренних дел.

Семоняк рассказал, что совместно с Министерством иностранных дел проводятся мероприятия, направленные на то, чтобы граждане стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, осознавали, что запланированное ими пересечение польско-белорусской границы является преступлением.

"Мы также постоянно оказываем политическое давление на Беларусь, чтобы она отказалась от этой процедуры", – добавил он.

Министр отметил, что Польша также требует от Беларуси сотрудничества в расследовании, чтобы найти убийцу польского солдата, который умер после ранения на границе.

Напомним:

Темы: ПольшаБеларусьграница
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